Приставы арестовали пенсию по инвалидности девочки из Нижнего Новгорода

Судебные приставы в Нижнем Новгороде сняли все деньги с пенсионного счета трехлетней девочки, больной гидроцефалией. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РЕН ТВ.

В репортаже отмечается, что родители тратят большие средства на лечение ребенка, которое, помимо дорогостоящих лекарств, включает различные анализы, процедуры и операции. В связи с этим у семьи образовались долги, но, как передает телеканал, родители их не оплачивали, предпочитая тратить деньги на лечение дочери.

Семья рассказала, что судебные приставы начали списывать пенсию по инвалидности, которую государство выплачивает девочке. Мать ребенка продемонстрировала сберкнижку, в которой указаны снятые суммы: 12 тысяч рублей, 2260 рублей и 3200. В настоящее время на счету осталось 39 рублей.

Ситуацию прокомментировал РЕН ТВ замначальника Борского отдела службы судебных приставов Малик Раджабов. По его словам, в том случае, если задолженность не превышает 25 тысяч рублей, пристав имеет право обратиться в банк напрямую.

Родители девочки указывают, что арестовывать пенсию по инвалидности запрещено законом.

При этом, согласно статье 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», пенсия по инвалидности является одним из исключений положения о запрете взыскания долга со счетов страхового обеспечения.

