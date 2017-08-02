В Петербурге выселили сидевшего дома со времен распада СССР мужчину

В Петербурге судебные приставы выселили из квартиры мужчину, который не выходил из дома со времен распада СССР, и его супругу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Причиной выселения стал полутораметровый слой мусора, скопившийся в квартире.

Отмечается, что женщина страдает психическим заболеванием. Ее сильно истощенный муж не располагал никакими документами, кроме паспорта СССР.

Вместе с приставами в квартиру прибыла врачи. Мужчину доставили в больницу, а женщину — в психиатрическую клинику.

В январе 2016 года страдавший манией преследования житель Краснодара умер после того, как три дня провел в своей комнате взаперти. Мужчина, проживавший вместе с супругой, боялся покидать помещение и оставлять отпечатки пальцев. За некоторое время до гибели он оформил инвалидность, а также неоднократно обращался к психиатру.