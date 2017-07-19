Двухлетняя девочка в Ульяновске провела несколько дней наедине с трупом бабушки

В Ульяновске девочка несколько суток провела в квартире со своей умершей бабушкой. По факту инцидента проводится проверка, ребенка госпитализировали с острым неврозом. Об этом РИА Новости в среду, 19 июля, рассказал помощник прокурора региона Василий Зима.

По его информации, двухлетнего ребенка воспитывала мать-одиночка. Она отправилась в Турцию на заработки и оставила дочь у бабушки на это время. Однако, предположительно, 17 июля пожилая родственница умерла. Находящаяся за границей женщина не смогла с ней связаться и решила вернуться домой, где обнаружила мертвую мать и дочь в состоянии стресса.

В то же время губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на демографическом совете, сообщил, что пострадавшей девочке было три года, и в квартире с мертвой бабушкой она находилась пять дней, передает 73online.ru. Кроме того, по его информации, мать ребенка находилась в Турции не на заработках, а на отдыхе.

Похожий случай произошел в феврале в Чебоксарах (Республика Чувашия). 23-летняя женщина, проживавшая в съемной квартире со своим мужем и полугодовалым сыном, умерла, а ребенок провел с ней двое суток в одном помещении. Отец мальчика в это время сдавал сессию в Санкт-Петербурге. Тело покойной, а также истощенного ребенка обнаружила бабушка, сообщала kp.ru.