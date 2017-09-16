Девять раз лишавшийся прав инвалид без ног снова попался гаишникам в Сызрани

Сотрудники ГИБДД в Сызрани остановили автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого оказался инвалид с ампутированными по колено ногами. При составлении протокола выяснилось, что 48-летний мужчина уже девять раз лишался водительских прав. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает «Маленькая Сызрань».

От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

Как отмечает издание, виляющую из стороны в сторону машину заметили активисты движения «Ночной патруль» в поселке Западный. Они же и сообщили о происходящем в ГИБДД.

На автомобиле, уточняет портал, заметны многочисленные вмятины и царапины, и он, вероятно, не раз попадал в ДТП.

В июне сообщалось, что 45-летний московский инвалид угнал автомобиль Mazda 2, переоборудованный для перевозки человека с ограниченными возможностями. Отмечалось, что у угонщика проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В январе 2014 года в штате Флорида (США) безногий инвалид-колясочник угнал машину. В автосалоне 28-летний Шамаль Бэттис попросил консультанта посадить его внутрь «Понтиака» 2009 года выпуска. Оказавшись в нем, Бэттис заперся, после чего достал складные костыли и уехал, используя их для нажатия на педалей газа и тормоза.