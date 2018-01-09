Цыгане три года продержали в рабстве украинского инвалида-пенсионера

Активисты движения против рабства «Альтернатива» и сотрудники нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер» спасли инвалида-колясочника, который три года был в плену у цыган и вынужденно занимался попрошайничеством. Об этом сообщается в группе движения в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что 66-летний Валерий Швец вместе с несколькими другими похищенными был освобожден в декабре прошлого года. Волонтеры рассказывают, что нашли мужчину истощенным, он практически не говорил и плохо понимал происходящее вокруг еще несколько дней после спасения.

Швец — инвалид I группы, он передвигается в кресле. В 2015 году цыгане похитили его прямо на улице в родной Одесской области и увезли в Нижний Новгород. Там его заставляли заниматься попрошайничеством, а в остальное время запирали вместе с другими пленниками и поили транквилизаторами. Большую часть произошедшего мужчина смутно помнит.

Сразу после спасения его отправили в Москву, где он отдохнул и окреп. В ближайшие дни пенсионер в сопровождении активиста «Альтернативы» поедет домой к семье. Деньги на дорогу и питание ему пожертвовали неравнодушные люди. Всего было собрано около 40 тысяч рублей.

Как сообщил агентству «НТА — Приволжье» один из волонтеров, похитившие инвалида цыгане все еще на свободе. По его словам, чтобы вызволить мужчину из плена, активисты писали заявления в полицию и региональное управление Следственного комитета, но это не дало никакого результата.

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