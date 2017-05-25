Полицейские разыскали и вернули домой 1609 пропавших детей и подростков

За три месяца текущего года сотрудникам МВД удалось разыскать 1609 из 1621 несовершеннолетнего, пропавшего без вести, в том числе 465 из 473 малолетних детей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 мая.

«Значительная часть находящихся в розыске — это дети, которые из-за особенностей подросткового возраста самовольно ушли из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений», — отмечается в пресс-релизе. Большая часть из них самостоятельно или с помощью сотрудников полиции возвращается обратно.

В МВД указали на огромную помощь в поиске пропавших детей волонтеров из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ассоциации «Поиск пропавших детей», региональных поисково-спасательных отрядов «Доброспас», «След» и других.

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В 2016 году полиция установила местонахождение 7131 несовершеннолетнего из 7139 объявленных в розыск.

9 мая на территории Волгоградской области был найден трехлетний ребенок, похищенный в Ростовской области. По данным СК, мальчик жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Похитители ребенка задержаны, мотивы совершенного преступления пока неизвестны.

В городе Морозовске 7 мая женщина подошла к бабушке, гулявшей с внуком в парке, и брызнула ей в лицо из газового баллончика. Мальчика вырвали из рук и посадили в подъехавший автомобиль. На его номерных знаках значился код региона «34» (Волгоградская область).