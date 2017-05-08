Стали известны детали похищения трехлетнего ребенка в Ростовской области

Благодаря записи с камеры наблюдения, а также показаниям свидетелей, стали известны подробности похищения трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области, передает в понедельник, 8 мая, сайт 161.ru.

По словам местной жительницы, неизвестная женщина подошла к бабушке, гулявшей с внуком в парке, и брызнула ей в лицо из газового баллончика. «Подъехала машина, а потом мальчика вырвали из рук и посадили в автомобиль», — сказала свидетельница.

Камера, в свою очередь, зафиксировала второго подозреваемого — светловолосого мужчину 40-45 лет.

Несовершеннолетний 2013 года рождения был похищен двумя неизвестными днем 7 мая на улице Ленина. Вместе с ребенком они скрылись на автомобиле темно-зеленого цвета. На номерных знаках машины значился код региона «34» (Волгоградская область), уточнили в ГУ МВД по области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подключить наиболее опытных следователей центрального аппарата СКР по ЮФО и СКФО к расследованию инцидента, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Мальчика также ищут волонтеры.