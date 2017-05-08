В Ростовской области похитили трехлетнего мальчика

В городе Морозовск (Ростовская область) похищен трехлетний мальчик. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«7 мая двое подозреваемых (мужчина и женщина) похитили несовершеннолетнего [мальчика] 2013 года рождения. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на темно-зеленом автомобиле марки ВАЗ-2107», — рассказали в полиции. Там уточнили, что на номерных знаках машины код региона был «34» (Волгоградская область).

В региональном главке заявили, что на поиски ребенка и похитителей нацелены все силы полиции. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

«В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лиц его совершивших», — говорится в сообщении Следственного управление СКР по Ростовской области.