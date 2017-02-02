В Петергофе украли оставленного на улице в коляске ребенка

В пригороде Санкт-Петербурга — Петергофе — украли коляску c двухлетним мальчиком, которую оставила у школы отлучившаяся на 10 минут мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказали в полиции города, 2 февраля от местной жительницы в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже сына.

По предварительной информации, она зашла в образовательное учреждение, чтобы забрать старшего ребенка, оставив коляску с младшим на улице, а когда вернулась, то не нашла ее на месте. По словам очевидцев, ее увезла какая-то женщина.

Спустя какое-то время коляску нашли в Стрельне (рядом с Петергофом), однако малыша в ней не было.

Введен план «Перехват».