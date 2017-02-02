В Петербурге найден похищенный из коляски двухлетний ребенок

В Санкт-Петербурге полицейские нашли похищенного ребенка. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 2 февраля.

По подозрению в совершении преступления задержана женщина. В ходе следствия будут устанавливаться все мотивы и обстоятельства похищения, говорится в пресс-релизе.

Ребенок в настоящее время передан родителям.

По данным СКР, днем 2 февраля от школы №416 на Эрлеровском бульваре в Петергофе подозреваемая похитила коляску с находившимся в ней двухлетним мальчиком. Оставив коляску напротив дома №106 по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна, женщина скрылась с ребенком в неизвестном направлении.

О похищении мальчика в правоохранительные органы заявила мать. Она зашла в образовательное учреждение, чтобы забрать старшего ребенка, оставив коляску с младшим на улице, а когда вернулась, то не нашла ее на месте. По словам очевидцев, ее увезла какая-то женщина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

РЕН ТВ опубликовал видео с места похищения ребенка.