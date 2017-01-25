Оренбургский похититель девочки признался в убийстве ребенка

Арестованный за похищение девочки в Оренбурге Юрий Тиунов признался в других преступлениях против детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, ее слова приводятся в среду, 25 января, на сайте ведомства.

Мужчина рассказал, что в 2011 году совершил преступление сексуального характера в отношении двух мальчиков в городе Краснокамск Пермского края, а в октябре 2013 года там же убил семилетнего ребенка.

«В ходе проверки его показаний на месте подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом родителей злоумышленника в окрестностях города Краснокамска. Проведенным осмотром места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники останки тела мальчика были обнаружены», — сообщила Петренко.

Как отметили в Следственном комитете, установить причастность Тиунова к убийству ребенка удалось благодаря совпадению его ДНК со следами, найденными на месте преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в преступлениях.

23 января в СКР сообщили, что Тиунова подозревают в попытке похищения еще двух девочек в Оренбурге. Дети опознали арестованного, по факту преступления было возбуждено еще одно уголовное дело.

17 января в Оренбурге была похищена 12-летняя девочка. Подозреваемый, применив насилие, закрыл ребенка в багажнике автомобиля Lada Granta и увез в неизвестном направлении. Девочка позвонила из багажника матери и отправила ей СМС.

Ребенок был найден в районе городской свалки. По подозрению в похищении задержали 29-летнего жителя Пермского края, приехавшего в Оренбуржье на заработки. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».