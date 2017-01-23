Оренбургского похитителя девочки заподозрили в нападении на двух других детей

Арестованного за похищение девочки в Оренбурге Юрия Тиунова подозревают в попытке похищения еще двоих детей. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Буквально за считаные минуты до похищения ребенка обвиняемый Тиунов пытался совершить похищение двух девочек 9 и 11 лет на улице Транспортной. Дети так кричали и вырывались, что он их оставил, сел в машину и уехал, боясь привлечь внимание прохожих», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что девочки опознали Тиунова. В отношении мужчины возбудили еще одно дело по факту покушения на похищение несовершеннолетних.

По данным следствия, подозреваемый не отрицает факта попытки похищения ребенка. Ему было предъявлено обвинение в похищении человека, он арестован на два месяца на время следствия.

17 января в Оренбурге была похищена 12-летняя девочка. Подозреваемый, применив насилие, посадил ребенка в багажник автомобиля Lada Granta и увез в неизвестном направлении. Девочка позвонила из багажника матери и отправила ей SMS.

Ребенок был найден в районе городской свалки. По подозрению в похищении задержали 29-летнего жителя Пермского края, приехавшего в Оренбуржье на заработки. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».