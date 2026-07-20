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19:57, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Данные с компьютера японского дипломата появились в продаже в даркнете

В даркнете на продажу выставили данные с компьютера японского дипломата
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kittirat roekburi / Shutterstock / Fotodom

В даркнете обнаружилось предложение приобрести информацию, которая, предположительно, была украдена с рабочего компьютера японского дипломатического представителя. Согласно сведениям RT, размер выгрузки достигает 170 гигабайт.

Как следует из данных телеканала, в слитых файлах присутствуют записи телефонных переговоров и переписки, а также снимки, способные указывать на ведение наблюдения за россиянами на территории Японии.

Утверждается, что сотрудники спецслужб осуществляли незаконное проникновение в жилые помещения и гостиничные апартаменты граждан РФ, а также занимались перехватом сведений через местных телекоммуникационных провайдеров.

Стоимость украденных данных — 86 тысяч рублей. При этом достоверность выложенных бумаг остается под вопросом, несмотря на то что распространители именуют их «официальными» и подкрепляют свои слова публикацией скриншотов.

Ранее стало известно, что компьютер японского дипломата в Южно-Сахалинске Акахоры Рюити вскрыл масштабную слежку за россиянами.

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