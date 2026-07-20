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19:43, 20 июля 2026Культура

Любовь Аксенова рассказала о пережитом в 17 лет сексуальном насилии

Актрису Любовь Аксенову в 17-летнем возрасте домогался друг ее отца
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актриса Любовь Аксенова рассказала о том, как пережила сексуализированное насилие в возрасте 17 лет. Откровения артистки о том, как до нее домогался друг ее отца, появились в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

По словам Аксеновой, она уже тогда задумывалась об актерской карьере, и друг ее отца предложил познакомить ее с известным режиссером. Он начал домогаться до нее уже по дороге на киностудию «Мосфильм».

«Пока мы ехали, он свою руку мне положил на ногу. Я была в платье и колготках, сижу и не понимаю, что нужно делать», — призналась актриса.

Как она рассказала, обещанной встречи на «Мосфильме» так и не случилось, и спутник повез ее в свой офис. Когда она увидела, что там было пусто, то попросила отвезти ее домой.

«Мы заходим в лифт, он нажимает на кнопку, резко начинает ко мне подходить, хватать, пытаться меня поцеловать. У меня снова сработала реакция "замри"», — вспомнила Аксенова. По ее словам, ей удалось вырваться, только притворившись теряющей сознание. После этого, знакомый отвез ее домой, по дороге попросив ни о чем не рассказывать родителям.

Ранее Аксенова рассказала о своих первых шагах в актерской карьере. Артистка известна ролями в фильмах «Майор Гром: Чумной доктор», «Нюрнберг» и «Рассказы», а также сериалах «Почка», «Содержанки» и «Бывшие».

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