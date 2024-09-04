Звезда фильмов «Майор Гром» рассказала о первых шагах в актерской карьере

Любовь Аксенова призналась, что в начале карьеры подавала чай и бутерброды

Звезда фильмов «Майор Гром» Любовь Аксенова рассказала о первых шагах в актерской карьере. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Актриса призналась, в начале карьеры ей приходилось даже разносить еду на съемочной площадке и готовить бутерброды для персонала.

«Я поступила в театральный в 16, не очень понимала зачем. За четыре года ничего не выучила. Пришлось добирать опытом, читала книги. Мораль: учитесь, пожалуйста, сразу. Сначала на площадках я вообще подавала чай, делала бутерброды», — заявила Аксенова.

Ранее стало известно, что Аксенова сыграла одну из ролей в новой экранизации «Преступления и наказания».