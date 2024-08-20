Появился первый трейлер нового «Преступления и наказания»

Вышел трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

В Сети появился первый трейлер сериала по роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Ролик опубликовал «КиноПоиск» на YouTube.

Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский, а над съемками нового прочтения культового произведения трудилась команда сериала «Топи». Разумихина сыграл Тихон Жизневский, Соню Мармеладову — Алена Михайлова, Дуню — Любовь Аксенова, Порфирия Петровича — Владимир Мишуков, а Марфу Петровну — Юлия Снигирь.

Премьера сериала назначена на 2024 год.

Ранее Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли Родиона Раскольникова.