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13:29, 20 августа 2024Культура

Появился первый трейлер нового «Преступления и наказания»

Вышел трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

Кадр: Okko

В Сети появился первый трейлер сериала по роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Ролик опубликовал «КиноПоиск» на YouTube.

Главную роль в проекте исполнил Иван Янковский, а над съемками нового прочтения культового произведения трудилась команда сериала «Топи». Разумихина сыграл Тихон Жизневский, Соню Мармеладову — Алена Михайлова, Дуню — Любовь Аксенова, Порфирия Петровича — Владимир Мишуков, а Марфу Петровну — Юлия Снигирь.

Премьера сериала назначена на 2024 год.

Ранее Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли Родиона Раскольникова.

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      Андрей Шеньшаков
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