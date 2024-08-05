Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли в «Преступлении и наказании»

Иван Янковский вдохновлялся работами Мунка для роли в «Преступлении и наказании»

Актер Иван Янковский рассказал, как готовился к роли в новой экранизации «Преступления и наказания». Об этом актер поведал в ходе презентации фильма на площадке «Плюс Дача».

По словам актера, нащупать нужный образ и вжиться в образ книжного персонажа Родиона Раскольникова ему помогли картины художника Эдварда Мунка.

«Не могу сказать, что при подготовке использовал какой-то определенный метод. Искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора. И им оказался Эдвард Мунк» — поделился Иван.

Также звезда сериала «Топи» и фильма «Огонь» рассказал о том, как режиссеру Владимиру Мирзоеву пришла идея новой киноадаптации произведения Достоевского.

«Задумка родилась, когда мы снимали финал сериала «Топи». И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича (Мирзоева): а не хотели бы вы снять "Преступление и наказание"? И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать» — сообщил актер.

В новой экранизации великого романа Янковский играет главную роль, вместе с ним в каст фильма попали Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь и другие звезды российского кино. Премьера 8-серийной драмы назначена на 2024 год, точная дата пока неизвестна. Ранее Владимир Мирзоев заявил, что экранизировать русскую классическую литературу необходимо.