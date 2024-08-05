Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:13, 5 августа 2024Культура

Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли в «Преступлении и наказании»

Иван Янковский вдохновлялся работами Мунка для роли в «Преступлении и наказании»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актер Иван Янковский рассказал, как готовился к роли в новой экранизации «Преступления и наказания». Об этом актер поведал в ходе презентации фильма на площадке «Плюс Дача».

По словам актера, нащупать нужный образ и вжиться в образ книжного персонажа Родиона Раскольникова ему помогли картины художника Эдварда Мунка.

«Не могу сказать, что при подготовке использовал какой-то определенный метод. Искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора. И им оказался Эдвард Мунк» — поделился Иван.

Также звезда сериала «Топи» и фильма «Огонь» рассказал о том, как режиссеру Владимиру Мирзоеву пришла идея новой киноадаптации произведения Достоевского.

«Задумка родилась, когда мы снимали финал сериала «Топи». И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича (Мирзоева): а не хотели бы вы снять "Преступление и наказание"? И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать» — сообщил актер.

В новой экранизации великого романа Янковский играет главную роль, вместе с ним в каст фильма попали Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь и другие звезды российского кино. Премьера 8-серийной драмы назначена на 2024 год, точная дата пока неизвестна. Ранее Владимир Мирзоев заявил, что экранизировать русскую классическую литературу необходимо.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

      В России призвали проводить гендерные тесты во всех женских соревнованиях

      Вдове втайне ушедшего на СВО россиянина отказали в предоставлении квартиры

      В российском регионе заметили неизвестного науке леопарда

      Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес

      Украинцы обвинили командование бригады ВСУ во вранье

      ОМОН задержал девять человек, избивших российского боксера. Операция силовиков попала на видео

      Востоковед указал на странности вокруг возможного ответа Ирана Израилю

      Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли в «Преступлении и наказании»

      В российском городе трехлетний ребенок захлебнулся в бассейне во дворе дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше