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18:54, 22 января 2024Культура

Режиссер Мирзоев рассказал о новом сериале «Преступление и наказание»

Режиссер Владимир Мирзоев раскрыл подробности сериала «Преступление и наказание»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Владимир Мирзоев рассказал о сериалах «Преступление и наказание» и «Внутри убийцы». Его слова приведены в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Кинематографист ответил на вопрос о том, почему в его проектах снимаются актеры Иван Янковский и Тихон Жизневский. Он заявил, что в момент работы находится в тесном психологическом и психоэмоциональном контакте с актером. «Поэтому мы, как соавторы, очень важны друг для друга в итоге. И нам не хочется расставаться, нам хочется продолжать, если это все произошло по любви. А по-другому, в общем, это и не происходит. Поэтому те актеры, которых я полюбил, которых я ценю, я думаю о них, я хочу предложить им еще что-то новое. Это важно для меня», — сказал Мирзоев.

При этом режиссер отметил важность обновления команды от проекта к проекту.

Мирзоев также выразил мнение о том, что русскую классику необходимо экранизировать. «Величие русской литературы в том, что эти тексты продолжают жить. Что вместе с рекой времени они остаются важными текстами, продолжают нам говорить о чем-то, о чем мы думаем, что нас тревожит, пугает, будоражит. Ведь не каждый текст остается во времени, понимаете?» — сказал Мирзоев, отметив, что классика «живет во времени».

Кинематографист также подчеркнул, что считает «Преступление и наказание» прекрасным романом. «И я думаю, что проблематика по-прежнему для нас актуальна. Взаимоотношения человека со злом, как рождается зло, из каких идей оно рождается, бунт человек против Бога. Все это никуда не делось, мы по-прежнему живем в круге этих проблем, разве нет?» — заключил он.

О том, что в России снимут новую экранизацию «Преступления и наказания», стало известно в 2022 году.

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      Варвара Кошечкина
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