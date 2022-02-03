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В России снимут новую экранизацию «Преступления и наказания»

Режиссер сериала «Топи» Владимир Мирзоев экранизирует «Преступление и наказание»
Владимир Мирзоев

Владимир Мирзоев. Фото: Екатерина Цветкова / Globallookpress.com

Российский режиссер Владимир Мирзоев, известный по сериалу «Топи» и фильму «Как Надя пошла за водкой», снимет новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом пишет издание Variety.

Отмечается, что в киноадаптации действие книги будет перенесено в современный Санкт-Петербург, таким образом предоставляя зрителям «свежий взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен».

Постановщик подчеркнул, что многосерийная картина расскажет не только историю Родиона Раскольникова, но также его сестры Дуни. «Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но что самое главное, хотя это и не так очевидно, так это то, что они оба — герои. Они оба страстные, гордые и несгибаемые», — добавил Мирзоев.

Новая экранизация будет представлять из себя мини-сериала на восемь эпизодов и выйдет на сервисе Start. Дата выхода шоу в настоящий момент неизвестна. Оператором-постановщик проекта выступит Василий Григолюнас.

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Сергей Равин
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