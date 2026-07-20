EPDK: Россия поставила в Турцию больше 1,65 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов

В последний месяц весны Россия экспортировала в Турцию больше 1,65 миллиона сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) этой страны НАТО.

Таким образом РФ оказалась на первом месте среди поставщиков этой продукции на турецкий рынок. Казахстан расположился на втором месте с результатом в 515,7 тысячи тонн. Что касается США, то они заняли третье место, экспортировав в Турцию 348,9 тысячи тонн.

Отмечается, что общий импорт нефти и нефтепродуктов Турции в мае увеличился почти на три процента в годовом выражении и достиг 4,09 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года Турция получила из России по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в общей сложности 9,6 миллиарда кубических метров газа. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поставки сократились на 4,1 процента.

Во второй половине июня Европейский союз потребовал от Турции, чтобы газ, который будет поставляться из страны в Евросоюз по новым договорам, не был российским.