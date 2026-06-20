ЕС выдвинул требование Турции по поводу российского газа

Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ

Европейский союз (ЕС) потребовал от Турции, чтобы газ, который будет поставляться из страны в государства блока по новым договорам, не был по своему происхождению российским. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, пишет Bloomberg.

Райхе отметила, что Турция понимает и принимает это требование ЕС. Однако, по ее словам, турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов.

Издание указывает, что в настоящее время Анкара, которая является вторым по величине покупателем газа у «Газпрома», ведет переговоры с российской компанией по поводу новых договоров о поставках, так как сроки действия существующих соглашений заканчиваются.

С 17 июня в ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Со среды вступил в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.