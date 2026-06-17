В Евросоюзе начался первый этап запрета на импорт российского газа. Что о нем известно

В Евросоюзе начался первый этап запрета на импорт российского газа

В Европейском союзе (ЕС) с 17 июня стартует реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.

Со среды, 17 июня, вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Соответствующий регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ от импорта российского газа к концу 2027 года.

Эта мера продолжает вызывать разногласия в Евросоюзе. Венгрия и Словакия обратились в Суд ЕС, заявив, что регламент по сути представляет собой санкционный инструмент, который должен был приниматься по другой процедуре и при соблюдении принципа единогласия.

Кроме того, отдельный иск подала компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток-2». Она требует отменить документ полностью или его основные положения, утверждая, что запрет фактически делает невозможным коммерческое использование газопровода.

В ЕС резко сократили закупки российского природного газа

По данным Евростата, за четыре месяца 2026 года Европейский союз снизил закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Трубопроводного газа ЕС импортировал на 1,8 миллиарда евро, а СПГ — на 2,8 миллиарда евро.

В апреле страны ЕС ввезли СПГ из России на 705 миллионов евро. Главными покупателями стали Бельгия (261 миллион евро), Франция (196 миллионов евро) и Испания (182 миллиона евро). Российский трубопроводный газ закачали на 578 миллионов евро.

При этом, по оценкам, из-за отказа от российской нефти и газа страны Европейского союза потеряли около трех триллионов евро.

Так, в Германии, где российский экспорт обеспечивал большую часть (55 процентов) поставок газа в страну, фактически началась деиндустриализация, из-за чего действующий канцлер Фридрих Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю.

Европа, наконец, видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, — это результат отказа от российской энергетики Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций

Как отреагировала Россия

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил, что Россия всегда найдет покупателя для своих критически важных минералов, несмотря на санкции Европейского союза.

По его словам, Россия всегда была надежным поставщиком для тех, кто в этом заинтересован. Он отметил: если кто-то не хочет покупать у России энергоресурсы, это их выбор.