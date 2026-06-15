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12:46, 15 июня 2026Экономика

Евросоюз сократил закупки российского газа

Евростат: В 2026-м ЕС сократил закупки российского трубопроводного газа и СПГ на 17 %
Вячеслав Агапов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В январе-апреле 2026 года Евросоюз (ЕС) сократил закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает ТАСС.

Импорт российских энергоресурсов за пять месяцев снизился на 17 процентов. В денежном выражении поставки уменьшились до 4,6 миллиарда евро.

Всего объединение импортировало трубопроводного газа на 1,8 миллиарда евро, а СПГ — на 2,8 миллиарда евро.

В апреле страны ЕС ввезли СПГ из России на 705 миллионов евро. Главными покупателями стали Бельгия (261 миллион евро), Франция (196 миллионов евро) и Испания (182 миллиона евро). Российский трубопроводный газ закачали на 578 миллионов евро.

Ранее стало известно, что экспортеры СПГ в США столкнулись с трудностями. Им стало сложнее найти покупателей из ЕС, которые готовы заключать долгосрочные контракты на поставки топлива. Интерес к американскому СПГ растет, однако потенциальные клиенты боятся, что зависимость Европы от топлива из США усиливается, притом что отношения Вашингтона с союзниками в ЕС становятся напряженными.

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