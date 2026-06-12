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23:48, 12 июня 2026Экономика

США столкнулись с нежеланием ЕС заключать контракты на долгосрочные поставки СПГ

Bloomberg: США не могут найти в странах ЕС покупателей для долгосрочных поставок СПГ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) в США столкнулись со сложностями при поиске покупателей из ЕС, которые готовы заключать долгосрочные контракты на поставки топлива. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов отрасли.

Интерес к американскому СПГ растет, однако потенциальные клиенты боятся, что зависимость Европы от топлива из США усиливается, при том что отношения Вашингтона с союзниками в ЕС становятся напряженными. Еще одним аргументом против становится нежелание компаний заключать долгосрочные контракты из-за курса на декарбонизацию экономики. Такие компании предпочитают покупать газ на спотовом рынке (по текущей стоимости и без долгосрочных обязательств).

«Европейские покупатели все чаще предпочитают спотовый рынок долгосрочным обязательствам, поскольку не уверены, каким будет спрос на газ в условиях декарбонизации экономики. Многие компании не готовы заключать контракты, действие которых продлится до 2040-х годов», — отмечается в статье.

Снижение интереса к СПГ со стороны ЕС вынуждает американских экспортеров ориентироваться на азиатские рынки — Тайфань и Индию.

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