В США заявили о невозможности помочь Украине и Европе зимой

В США заявили о невозможности помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму

США не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей сжиженного природного газа (СПГ) Чарли Риддл, передает РИА Новости.

По его словам, у Соединенных Штатов нет достаточных запасов СПГ. Он отметил, что европейские газовые хранилища заполнены менее чем наполовину.

«Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе», — объяснил Риддл.

Ранее в Европе заявили о проблемах с заключением газовых сделок с США. Сообщалось, что в последнее время договариваться о долгосрочных соглашениях было сложнее.