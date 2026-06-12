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12:38, 12 июня 2026Экономика

В США заявили о невозможности помочь Украине и Европе зимой

В США заявили о невозможности помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму. Об этом заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей сжиженного природного газа (СПГ) Чарли Риддл, передает РИА Новости.

По его словам, у Соединенных Штатов нет достаточных запасов СПГ. Он отметил, что европейские газовые хранилища заполнены менее чем наполовину.

«Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе», — объяснил Риддл.

Ранее в Европе заявили о проблемах с заключением газовых сделок с США. Сообщалось, что в последнее время договариваться о долгосрочных соглашениях было сложнее.

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