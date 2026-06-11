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14:54, 11 июня 2026Экономика

В Европе заявили о проблемах с заключением газовых сделок с США

Atlantic SEE LNG Trade: Заключать долгосрочные газовые сделки с США стало сложнее
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

В последнее время европейским компаниям стало сложнее заключать долгосрочные сделки с экспортерами из США на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава греческой фирмы Atlantic SEE LNG Trade Александрос Эксарху, его слова приводит Bloomberg.

Трудности с заключением подобного рода контрактов возникли на фоне обострения ценовой конкуренции со стороны азиатских импортеров. На фоне острого энергокризиса поставлять СПГ в этот регион стало для американских экспортеров выгоднее, чем в страны Евросоюза (ЕС), посетовал Эксарху.

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С учетом высокой волатильности на глобальном газовом рынке европейским энергокомпаниям стало труднее договариваться о заключении долгосрочных сделок с поставщиками из США. В начале этого года ситуация была противоположной, отметил Эксарху. «Американские поставщики стали неохотно заключать долгосрочные ценовые соглашения», — констатировал он.

Ранее о риске скорого попадания ЕС в чрезмерную зависимость от американского СПГ предупредили аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа. Согласно их прогнозу, к 2028 году экспортеры из США будут обеспечивать 80 процентов всего европейского импорта этого вида топлива. При таком раскладе, отмечали эксперты, американские поставщики фактически смогут диктовать покупателям из ЕС условия заключения газовых сделок. Это не будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона, сошлись во мнении специалисты.

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