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19:43, 20 июля 2026Экономика

В Петербург придет осень

Синоптик Леус: В середине календарного лета Санкт-Петербург ждет «осенняя» неделя
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В середине календарного лета Санкт-Петербург ждет «осенняя» неделя, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Основную роль в формировании погоды сыграет циклон, который уже сегодня выходит в районы Прибалтики, а затем пересечет Ленинградскую область и в четверг, 25 июля, уйдет на северо-восток европейской части России. В такой ситуации повысится вероятность дождей, а облачность будет ограничивать дневной прогрев. Средняя температура на неделе ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Так, во вторник, 21 июля, днем температура максимально поднимется до плюс 17 градусов. В следующие три дня максимальные дневные показатели столбиков термометров задержаться на отметке плюс 20 градусов. По ночам будет довольно прохладно — от плюс 10 до плюс 14 градусов.

Ранее стало известно, что после нескольких дней жары в Московский регион нагрянет гроза.

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