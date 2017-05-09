Силовые структуры
 

Похищенный в Ростовской области трехлетний мальчик найден

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Трехлетний ребенок, похищенный в Ростовской области, найден. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство, мальчик был найден в результате проведенных совместных следственно-оперативных и розыскных мероприятий на территории Волгоградской области.

«Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Похитители ребенка задержаны, мотивы совершенного преступления пока неизвестны.

Ребенка похитили мужчина и женщина в городе Морозовске в воскресенье, 7 мая. По словам местной жительницы, преступница подошла к бабушке, гулявшей с внуком в парке, и брызнула ей в лицо из газового баллончика. Мальчика вырвали из рук и посадили в подъехавший автомобиль. На его номерных знаках значился код региона «34» (Волгоградская область).

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» Уголовного кодекса России. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подключить наиболее опытных следователей центрального аппарата СКР по ЮФО и СКФО к расследованию инцидента.

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