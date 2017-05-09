Похитители трехлетнего ребенка объяснили свой поступок желанием его воспитать

Похитители трехлетнего мальчика из Ростовской области оказались супружеской парой. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации следователей, мужчине и женщине по 48 лет, они проживают в Волгоградской области.

«Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, они пояснили, что 7 мая 2017 года приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, они решили его похитить и воспитать», — сообщили в Следственном комитете агентству «Интерфакс».

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По словам собеседника журналистов, подозреваемые являются многодетными родителями. В настоящее время их дети переданы в реабилитационный центр.

Ребенка похитили 7 мая в городе Морозовске. Преступники брызнули бабушке, под присмотром которой он находился, в лицо газом из баллончика, посадили мальчика в машину и скрылись.

Через сутки ребенок был найден живым и здоровым.