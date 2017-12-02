Похищенную в Дагестане таджикскую попрошайку через год нашли в Подмосковье

Полиция нашла в Подмосковье пятилетнюю девочку, которая в начале года пропала в Дагестане. Об этом сообщает МВД по республике.

С заявлением о пропаже дочери 2 февраля в отдел полиции по Хасавюрту обратилась гражданка Таджикистана. Начался ее розыск, приметы девочки публиковали в том числе в СМИ и социальных сетях.

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В итоге в конце ноября в полицию поступила информация о том, что ребенок находится в Балашихе, в квартире у женщины по имени Рита. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Женщина 1972 года рождения оказалась уроженкой и жительницей дагестанского села Баташюрт. Она призналась в похищении девочки, которое совершила вместе с односельчанкой. Соучастницу преступления также задержали.

В свою очередь, Следственный комитет уточняет, что Фарзона Гиёева 2012 года рождения пропала, занимаясь попрошайничеством в Хасавюрте.

9 мая на территории Волгоградской области был найден трехлетний ребенок, похищенный в Ростовской области. За два дня до этого в городе Морозовске женщина подошла к бабушке, гулявшей с внуком в парке, и брызнула ей в лицо из газового баллончика. Мальчика вырвали из рук и посадили в подъехавший автомобиль.