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Мать метнула нож в четырехлетнего сына в попытке успокоить его

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В Омске 29-летняя беременная женщина метнула в четырехлетнего сына нож в попытке успокоить его. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел 23 ноября. Как удалось выяснить следствию, малыш хлопал по голове девятимесячную сестру, и не реагировал на просьбы матери перестать баловаться. Вспылив, женщина, нарезавшая в тот момент фрукты, бросила в него нож.

В результате ребенок был доставлен в городскую больницу с раной брюшной полости. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему».

В связи с положительными характеристиками женщины и с учетом третьей беременности подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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