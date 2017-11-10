Восьмилетнего американца тяжело ранил карандаш

В американском штате Флорида ученик третьего класса Колстон Моради едва не умер, получив серьезное ранение от карандаша из своего же рюкзака. Об этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, когда ребенок надевал рюкзак, хорошо заточенный карандаш, находившийся в боковом кармане, вошел почти на 10 сантиметров в его руку возле подмышки, задев артерию.

«Он не плакал, не кричал, вообще ничего не говорил (...) Около его ноги была лужа крови, вся рубашка была в крови», — вспоминает учительница, обнаружившая раненого ребенка.

Педагоги оказали школьнику первую помощь, после этого его доставили в больницу. Там ему наложили швы. Как сообщает издание, несмотря на тяжелую травму и потерю крови, на следующий день Моради уже вернулся в школу.