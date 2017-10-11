Бывшего губернатора заподозрили в краже карандаша

Со стола нового губернатора Омской области Александра Буркова исчез карандаш, выяснили корреспонденты «СуперОмска». Его пропажа обнаружилась в ходе рабочей встречи Буркова с постоянным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Журналисты указали на то, что раньше в карандашнице теперь уже бывшего главы региона Виктора Назарова всегда стояли четыре карандаша. Этот факт издание подтверждает соответствующей фотографией. На сделанном во время встречи Буркова с Меняйло снимке видно, что на рабочем столе губернатора осталось только три карандаша.

Авторы материала ометили, что причина пропажи пока неизвестна. «Не исключено, что письменную принадлежность взял на память Назаров, а может, врио таким тонким образом продемонстрировал стремление к большей экономии бюджета», — сделали вывод в редакции «СуперОмска».

Виктор Назаров и глава Любинского района Анатолий Солодовниченко Фото: superomsk.ru

Кража карандаша стоимостью менее одной тысячи рублей подпадает под пункт 1 статьи 7.27 КоАП («Мелкое хищение»). Наказание по ней предусматривает до 15 суток административного ареста.