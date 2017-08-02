Уральский депутат отработает 350 часов за кражу плит с сельской дороги

Депутата из Карталинского района Челябинской области приговорили к 350 часам обязательных работ за кражу плит, которыми была укреплена сельская дорога. Об этом во вторник, 2 августа, порталу Znak сообщил прокурор района Александр Данилов.

Как установил мировой суд Брединского района, рассматривавший это дело, вечером 2 июня член местной администрации ехал на своем автомобиле УАЗ в направлении города Карталы. Дорога, по которой он двигался, была укреплена железобетонными плитами. Парламентарий остановился, погрузил 19 таких плит в свой автомобиль и уехал, однако позже был остановлен сотрудниками ДПС.

«В суде депутат вину в краже 19 плит не признал, пояснив, что купил их на дороге у неизвестных лиц. Однако виновность подсудимого подтверждена собранными доказательствами», — отметил Данилов.

Помимо выполнения обязательных работ, народный избранник также должен выплатить штраф в размере восьми тысяч рублей.

По информации источников Znak, осужденным является депутат Неплюевского сельского поселения Карталинского района Владимир Слинкин, избранный от партии «Единая Россия».