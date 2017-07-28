Депутат петербургского Заксобрания Резник арестован на 10 суток

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник оштрафован на 10 тысяч рублей и приговорен к 10 суткам ареста решением Дзержинского районного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Резника привлекли к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

По данным агентства, протоколы об административном правонарушении в отношении Резника были составлены за нарушения на антикоррупционном митинге на Марсовом поле 12 июня. Мероприятие было не согласовано с городскими властями.

Согласно официальным данным полиции, тогда были задержаны 500 участников несанкционированной акции.