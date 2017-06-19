Задержанные на акциях 12 июня в Петербурге пожаловались на газ в камере

Очевидцы рассказали о том, что в 33-м отделении полиции Санкт-Петербурга, где находились участники протестных акций 12 июня, был распылен слезоточивый газ. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает URA.ru.

По словам очевидцев, изначально едкое вещество было применено по отношению к буйному задержанному, который не имел к акциям протеста никакого отношения. Но, вскоре газ (предположительно, перцовый) распространился по всем камерам из-за особенностей системы вентиляции.

Один из задержанных, сумевший пронести в камеру сотовый телефон, вызвал «скорую помощь». Очевидцы утверждают, что врачи заявили полицейским об отравлении всех задержанных, однако у каждого они проверили пульс и дыхание, после чего уехали. Затем задержанных перевели в актовый зал расположенный в подвале, где из мебели были только стулья и неудобные лежанки.

16 июня Росгвардия рассказала, что во время несогласованной акции протеста в Петербурге бойца, стоявшего в оцеплении, ударили ножом в спину. Он не пострадал благодаря средствам защиты.

12 июня в Москве и во многих других городах страны прошли митинги против коррупции. В столице согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако оппозиционер Алексей Навальный призвал участников мероприятия выйти на Тверскую улицу, где в тот момент проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. По данным МВД, по итогам несанкционированной акции были задержаны 150 человек.