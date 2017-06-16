Силовые структуры
 

Бойца Росгвардии ударили ножом в спину во время акции в Петербурге

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Сотрудник Росгвардии получил удар ножом во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 12 июня. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов, передает «Интерфакс».

«Провокации были налицо. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — сказал он.

Меликов сообщил также, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей. По подозрению в совершении этого правонарушения задержаны три человека.

Замглавы Росгвардии считает, что задержанные пытались спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на действия против участников митинга, однако те на провокации не поддались.

«Ситуация была такой, что наряду с митингующими, протестующими и откровенными провокаторами в массе людей находились те, кто просто пришел погулять 12 июня с семьями и детьми», — пояснил он.

При этом Меликов отметил, что в ряде случаев сотрудникам Росгвардии пришлось жестко выстраивать линии блокирования, чтобы не допустить давки или других ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью людей.

12 июня в Москве и во многих других городах страны прошли митинги против коррупции. В столице согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако оппозиционер Алексей Навальный призвал участников мероприятия выйти на Тверскую улицу, где в тот момент проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. По данным МВД, по итогам несанкционированной акции были задержаны 150 человек.

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