Просмотры крутятся, митинги мутятся

С начала 2017 года YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального пробил отметку в миллион подписчиков, а сам он превратился в настоящий мем. Ролики Навального неизменно оказываются в трендах видеохостинга, затрагиваемые им темы горячо обсуждаются и поддерживаются десятками тысяч лайков и репостов. «Лента.ру» разобралась, как видео основателя ФБК набирают миллионы просмотров и кто распространят их по социальным сетям.

Блог неблогера

Активный прирост аудитории на YouTube-канале «Алексей Навальный» начался в сентябре 2016 года. До этого, даже несмотря на набравший более шести миллионов просмотров ролик «Чайка», на блог основателя ФБК было подписано чуть более 100 тысяч человек, которые то и дело отписывались. Например, в мае 2015 года Навальный лишился 50 зрителей.

Судя по данным статистических сервисов Whatstat и SocialBlade, стабильный прирост аудитории у Навального наметился после выхода видео «Урок математики для Медведева и "Единой России"». К концу февраля 2017 года число его подписчиков увеличилось до 345 тысяч человек, и ролики регулярно набирали сотни тысяч просмотров.

Тем не менее перелом случился только в марте: Навальный опубликовал ролик «Он вам не Димон», который к началу лета набрал 23 миллиона просмотров и принес автору долгожданную славу — 1,2 миллиона подписчиков на YouTube. «Уииихиииии! Есть миллион», — радовались на сайте оппозиционера 6 июня.

Помимо четырехкратного роста аудитории, Навального наконец-то начали смотреть — сегодня каждое его видео набирает около двух миллионов просмотров и попадает в тренды российского YouTube.

И все же ни одно из них даже близко не подобралось по популярности к ролику о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Возникает логичный вопрос: почему?

Можно предположить, что ключевую роль в росте сетевой популярности оппозиционера сыграла сама личность премьера. Однако Медведев уже не раз попадал под прицел команды Навального, и ни одно другое видео почему-то не вызвало такого ажиотажа.

Цифры не лгут

Чтобы разобраться в ситуации, следует обратиться к цифрам. Если воспользоваться специальным софтом для просмотра онлайн-статистики VidIQ YouTube, можно увидеть, что в марте (после публикации «Димона») общее число просмотров за все время существования канала Навального увеличилось с 50 до 100 миллионов. В то же время сам «Димон» набрал более 18 миллионов просмотров и попал в компанию к звездам вроде Ивана Ивангая Рудского (11,7 миллиона подписчиков) — 13 его роликов тоже перешагнули отметку в 18 миллионов просмотров.

Но у Навального, в отличие от Ивангая, на момент публикации было не 11,7 миллиона подписчиков, а всего лишь 345 тысяч. И это не помешало оппозиционеру собрать рекордное число просмотров, в 52 раза превысившее численность его аудитории.

Вполне возможно, что решающую роль тут сыграли социальные сети. Судя по данным VidIQ, за март ссылкой на ролик поделилось более 429 тысяч человек. 97 тысяч репостов пришлось на Facebook и около 30 тысяч — на в Google+. Несколько сотен пользователей запостили ролик на Reddit и LinkedIn, остальные опубликовали ссылку во «ВКонтакте».

Учитывая любовь пользователей «ВКонтакте» к бездумным лайкам и репостам, можно предположить, что именно соцсети дали Навальному не только миллионы просмотров, но и немалый доход — за ролик видеохостинг должен был выплатить оппозиционеру около 34 тысяч долларов.

Однако, по словам источника «Ленты.ру» в Mail.ru, в марте «Димона» посмотрело лишь около миллиона пользователей «ВКонтакте». 500 тысяч — в профиле Навального, 230 тысяч — в официальном паблике оппозиционера, и еще 260 тысяч расшарили ролик себе на страницу.

«Репостами обычно занимались администраторы мелких пабликов вроде "Криминальной Тувы" с тремя тысячами подписчиков. Это, конечно, не МДК, но благодаря тому, что аудитория маленькая, активность высокая. Подписчики локальных групп, как правило, смотрят все, что там постят», — отметил источник.

Он также добавил, что большинство просмотров «Димон» получил через группы Навального. «Что же касается отдельных людей, то выделяется репост какой-то модельерши из Петербурга — около шести тысяч просмотров. Интересно, что все эти люди — модельеры и лайфстайл-блогеры — полностью аполитичны», — подытожил он. Таким образом, неясно, откуда у ролика «Он вам не Димон» появились остальные 16 миллионов просмотров. Однако учитывая сопровождавший ролик вирусный эффект, можно предположить, что они были органическими.

Куда любопытнее другое: за март у Навального более чем в два раза выросло число подписчиков — с 345 тысяч до 790 тысяч. Причем подписывались то убывающими, то возрастающими волнами.

Так, за первую неделю прирост аудитории упал с 18 до двух тысяч человек в день, а к началу второй внезапно вырос, затем снова пойдя на спад. Судя по данным VidIQ, сразу после просмотра «Димона» на канал Навального подписалось лишь 60 тысяч человек. Что совершенно неудивительно: среднее время просмотра ролика едва дотягивает до 26 процентов от хронометража в 49 минут. То есть большинство выключает видео, даже не дотерпев до середины.

Возникают другие, не менее логичные вопросы: откуда на канале Навального в марте взялись еще 285 тысяч человек, если каждый из опубликованных следом за «Димоном» роликов привлек лишь около двух тысяч подписчиков? Как видео оппозиционера попало в тренды YouTube и каким образом сумело набрать более 18 миллионов просмотров всего за месяц?

Инструменты покорения YouTube

Хотя «Димон» был снят по всем видеоблогерским канонам, с точки зрения основной аудитории YouTube — подростков в возрасте от 12-16 лет — это видео длинное и скучное, о чем красноречиво говорит указанное выше среднее время просмотра. Скорее всего, лидер ФБК решил превратить ролик в вирусную акцию, похайпить и в итоге призвать школьников выйти на улицы с транспарантами.

Поэтому совершенно неудивительно, что при попадание в раздел «В тренде» пользователи YouTube могли наблюдать «Димона» в самой верхушке топа. Только на первый взгляд кажется, что попасть в тренды видеохостинга могут лишь популярные блогеры с миллионной аудиторией. На деле для этого требуется всего лишь 25-40 тысяч рублей и два часа времени (конкретные условия и цены зависят от правил определенного сервиса).

Для начала необходимо зайти на сайт одного из многочисленных сервисов по накрутке. Например, Socprka.ru или Bc2.biz, предварительно вбив в поисковой строке Google фразу «вывод в топ YouTube». Перед вами открываются самые популярные предложения по раскрутке каналов и накрутке просмотров по более чем приемлемым ценам.

Среди предложений есть и покупка просмотров (390 рублей за две тысячи просмотров или 59 тысяч рублей за 300 тысяч просмотров в сутки), приобретение подписчиков (525 рублей за 100 подписчиков), лайков (166 рублей за 100 штук) и комментариев (94 рубля за пять сообщений). Есть и репосты во «ВКонтакте», Facebook и Google+ (по 38 рублей за 100 штук) и самое главное — вывод в заветный раздел трендов YouTube (от 25 тысяч рублей, зависит от продолжительности ролика).

Естественно, команде Навального жизненно необходимо было вывести ролик в тренды, ведь аудитория YouTube зачастую смотрит видео либо там, либо на каналах любимых блогеров. Если несколько дней подряд держать ролик на верхних позициях в этом разделе, на него неизбежно обратят внимание.

К слову, после публикации «Он вам не Димон» практически каждый ролик оппозиционера волшебным образом попадал в тренды YouTube. Возможно, сотрудникам ФБК понравился удобный интерфейс на сайте одного из сервисов по накрутке.

Мертвые души

Навального не раз обвиняли в накрутке подписчиков. По словам редактора PolitRussia Руслана Осташко, далеко не все два миллиона фолловеров оппозиционера в Twitter — реальные люди. Сравнив аудиторию Навального и звезды фильмов для взрослых Саши Грей, а затем сопоставив его показатели с популярными российскими блогерами, Осташко пришел к неутешительным выводам: Навальный занимает твердое первое место по числу подписчиков-ботов. Их у него более 70 процентов.

Следуя примеру Осташко, можно попробовать сравнить YouTube-канал Навального с некогда самым быстрорастущим блогером видеохостинга Николаем Соболевым (три миллиона подписчиков). В отличие от оппозиционера, в 2016 году на Соболева подписывались с завидной регулярностью — от 20 до 100 тысяч человек в месяц. В начале 2017 года, практически одновременно со взлетом Навального, число подписчиков Соболева увеличилось более чем в три раза раза — с 845 тысяч до 2,6 миллионов.

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Не секрет, что Соболев получил вирусную популярность благодаря Первому каналу и скандалу с изнасилованием ульяновской школьницы Дианы Шурыгиной. Тем не менее, в отличие от Навального, каждое последующее видео блогера увеличивает его аудиторию на 60-65 тысяч человек, в то время как оппозиционеру приходится довольствоваться приростом в две тысячи подписчиков за ролик при якобы живой аудитории в миллион человек.

Стоит обратить внимание и на процентное соотношения лайков и просмотров: у Соболева это десять процентов, а у Навального — лишь около двух процентов. Все дело в том, что обычно лайки ставят живые люди, но покупать их бессмысленно, ведь в алгоритме YouTube они не дают никаких преимуществ для попадания в тренды.