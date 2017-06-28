Петербургский парламент ужесточил правила проведения референдумов

В Санкт-Петербурге инициаторами проведения референдума теперь должны быть по меньшей мере 300 человек. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города приняло в среду, 28 июня, передает «Интерфакс».

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До принятия поправок с инициативой о проведении плебисцита можно было обратиться к властям в том случае, если за него выступают не менее 20 человек. По данным агентства, ужесточение правил проведения голосования поддержали 43 депутата, один выступил против, еще один воздержался.

Законопроект внес на рассмотрение парламента Северной столицы депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), уточняет «Фонтанка». «Практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции», — подчеркивал он.

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Поводом для внесения поправок, как утверждал их автор, стала заявка на референдум об отзыве оппозиционных депутатов закса, предлагавших провести плебисцит о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). В их числе — Борис Вишневский, Максим Резник и Оксана Дмитриева. Избирком одобрил подданные документы 25 мая. Впоследствии юридическая служба закса признала это решение незаконным: на референдум не может выноситься вопрос о составе органов власти.

17 мая сообщалось, что петербургский парламент снял с повестки вопрос о проведении референдума по поводу принадлежности Исаакиевского собора. До этого закс дважды отказывался выносить этот вопрос на рассмотрение.

В январе власти Северной столицы договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет.