Заксобрание Петербурга сняло вопрос о референдуме по Исаакию с повестки

Заксобрание Санкт-Петербурга сняло с повестки дня вопрос референдума по поводу принадлежности Исаакиевского собора, сообщает РИА Новости.

«Любой депутат законодательного собрания может предложить внести или снять с повестки какой-либо вопрос, депутат Борис Ивченко предложил снять этот вопрос, и его поддержали 38 депутатов», — рассказали в управлении информации закса.

Ранее закс дважды большинством голосов отказывался вносить данный вопрос в повестку и обсуждать его на заседаниях. Депутаты должны определить, соответствует ли вопрос референдума российскому законодательству.

В конце марта избирком Санкт-Петербурга признал документы инициативной группы по референдуму соответствующими законодательству. На голосование предлагается вынести вопрос о согласии населения на закрепление за соборами Исаакия Далматского, Воскресения Христова и апостолов Петра и Павла статуса государственных музеев при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

В РПЦ заявили, что проведение подобного референдума являлось бы нонсенсом. По словам главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, по сути референдум предполагает рассмотрение целесообразность соблюдения федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Данное решение возмутило некоторых граждан, которые провели серию митингов.