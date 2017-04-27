В Кремле опровергли слухи о договоренности с РПЦ по передаче Исаакия

В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о существовании договоренности между патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом заявил в четверг, 27 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля отметил, что эта информация «не соответствует действительности». Песков также подчеркнул, что «этот вопрос (...) не входит в прерогативу президента».

«Мы неоднократно подчеркивали, что это является задачей городских властей. Поэтому, скажем так, согласовывать какие-то варианты, связанные с передачей тех или иных объектов РПЦ в городе Санкт-Петербурге президент не мог», — пояснил он.

Ранее 27 апреля в СМИ появилась информация, что Путин дал согласие на передачу Исаакиевского собора РПЦ в декабре 2016 года. Сообщалось, что решение было принято после того, как к главе государства лично обратился патриарх Кирилл.

В конце марта петербургский горизбирком утвердил решение провести референдум по судьбе Исаакия. В РПЦ данную инициативу посчитали правовым нонсенсом.

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Данное решение спровоцировало серию митингов противников передачи храма.