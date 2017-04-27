В РПЦ подумают над передачей Исаакиевского собора под управление патриарха

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге может получить статус патриаршего после его передачи Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в четверг, 27 апреля, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это было бы правильной схемой использования этого собора с учетом его общецерковного статуса», — сказал он.

Священник пояснил, что особенность патриаршего статуса храмов заключается в том, что они находятся под управлением наместника или ключаря (священник, служащий заместителем настоятеля храма). При этом основные решения, касающиеся управления собором, принимает патриарх как настоятель.

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В качестве примера Волков привел храм Христа Спасителя в Москве. Он отметил, что считает вполне допустимым организовать управление Исаакиевским собором по той же схеме.

28 марта петербургский горизбирком утвердил решение провести референдум по судьбе Исаакия. В РПЦ данную инициативу назвали правовым нонсенсом.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакий РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор города Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Тем не менее это вызвало недовольство части горожан.

