Петербургский горизбирком проголосует за референдум о судьбе Исаакия

Горизбирком Санкт-Петербурга на заседании избирательной комиссии во вторник, 28 марта, проголосует по проекту решения о проведении референдума, определяющего будущее Исаакиевского собора, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, документ будет утвержден. «Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга», — отмечается в проекте решения.

После утверждения избиркомом документы будут направлены в Законодательное собрание Петербурга на согласование. Завершающей стадией должен стать сбор подписей — за проведение референдума за месяц должны проголосовать не менее двух процентов избирателей (75 тысяч человек).

Заявка на проведение референдума поступила в избирком в конце февраля. Обращение передала инициативная группа, состоящая из 22 человек, среди которых депутаты заксобрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Жителям Петербурга предложат ответить, согласны ли они, что являющиеся памятниками истории и культуры соборы должны быть закреплены за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Тем не менее это решение вызвало недовольство части горожан. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.