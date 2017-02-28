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Петербургский избирком получил заявку на проведение референдума о судьбе Исаакия

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В городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступила заявка на проведение референдума о принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов и Спаса на крови, сообщает «Интерфакс».

Обращение передала инициативная группа, состоящая из 22 человек, среди которых депутаты заксобрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Жителям Петербурга предлагается ответить, согласны ли они, что являющиеся памятниками истории и культуры соборы должны быть закреплены за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

Заявка была зарегистрирована в канцелярии Горизбиркома, в течение 15 дней комиссия должна ее проверить на соответствие закону. Если необходимые требования соблюдены, заявку передадут в заксобрание, которое примет решение о регистрации инициативной группы.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство части горожан. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.

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