Россия
 

Директор Эрмитажа предостерег от быстрой передачи Исаакия церкви

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский

Решение по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви не стоило принимать так быстро, заявил в интервью газете «Известия» директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что формально закон на стороне церкви, торопиться с передачей собора нельзя. «Нужно сесть вместе, спокойно рассмотреть ситуацию, разобраться. Если церкви необходимо, чтобы Исаакиевский собор все могли посещать бесплатно, то ведь это можно решить иным образом», — отметил Пиотровский.

По его словам, Исаакий — не просто храм, его назначение выходит за религиозные рамки. «Он в одном ряду с Петропавловским собором, гробницей наших императоров, и Казанским собором, памятником войне 1812 года. Да, это храмы, но совершенно особого значения — это историко-культурные памятники, потому они и не были в управлении Синода», — пояснил директор Эрмитажа.

До недавних пор Исаакиевский собор был прекрасным примером компромисса в отношениях религии и музея, считает он.

По словам Пиотровского, он надеялся перевести ситуацию в русло переговоров и разговоров. «Нельзя сейчас разрывать общество еще и по этому поводу», — подчеркнул он.

Власти Санкт-Петербурга 10 января согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда ей было отказано.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Михаил Пиотровский: «Сегодня крайне важен спокойный диалог»
Источник заявил о непрошедшем согласование у Путина решении передать Исаакий РПЦ
Власти решили вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Власти Петербурга отказались передать Исаакиевский собор РПЦ
Последние новости
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына
Директор Эрмитажа предостерег от быстрой передачи Исаакия церкви
Трамп объяснил свои слова о проблемах в Швеции из-за мигрантов
Против сбившего пешехода водителя Porsche возбуждено дело
Красный телефон Гитлера продали за 243 тысячи долларов
Экзитполы сообщили о лидерстве Ленина Морено на выборах президента Эквадора
Боец MMA нокаутировал танцевавшего перед ним соперника
Другие материалы рубрики
 — 
00:53 Сегодня

На страже Сити

МОСЛЕНТА узнала, кто защищает от огня московские небоскребы
16:28 16 февраля 2017

Новый директор фонда Доктора Лизы собралась открыть больницу для бедных

00:26 Сегодня

В Махачкале стая собак насмерть загрызла 9-летнюю девочку

21:35 19 февраля 2017

В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь с пациентом

Россия
 — 
00:09 Сегодня

Модный — не приговор

Дмитрий Медведев вновь напомнил о своем экстравагантном вкусе
13:18 16 февраля 2017

Песков рассказал о потерянном Россией и США времени

00:34 Сегодня

Страдающий белой горячкой мужчина напал с вилкой на людей в ТЦ «Ханой—Москва»

13:30 19 февраля 2017

Кара-Мурза-младший выписался из больницы и улетел за границу

Россия
 — 
00:03 18 февраля 2017

«Енот ослеп, от него попытались избавиться»

Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
12:59 16 февраля 2017

Россия ответила на сообщения СМИ о планах наземной операции Пентагона в Сирии

22:45 19 февраля 2017

В Москве электричка насмерть сбила залезавшего на платформу мужчину

12:32 19 февраля 2017

Ранивший женщину из обреза стрелок задержан в Зеленограде

Россия
На страже Сити
МОСЛЕНТА узнала, кто защищает от огня московские небоскребы
Модный — не приговор
Дмитрий Медведев вновь напомнил о своем экстравагантном вкусе
«Енот ослеп, от него попытались избавиться»
Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
В Махачкале стая собак насмерть загрызла 9-летнюю девочку
Директор Эрмитажа предостерег от быстрой передачи Исаакия церкви
В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь с пациентом
Страдающий белой горячкой мужчина напал с вилкой на людей в ТЦ «Ханой—Москва»
Все материалы
Мир
Закат Запада
В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
Экзитполы сообщили о лидерстве Ленина Морено на выборах президента Эквадора
Трамп объяснил свои слова о проблемах в Швеции из-за мигрантов
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына
NYT узнала о получении Флинном предложений для Трампа по снятию санкций с России
Все материалы
Бывший СССР
Акция сторонников евроинтеграции Украины на Площади Независимости в Киеве3Все по Майдану
Культура протестов на Украине: от покрышек до развешивания трусов
Сердце волка
Как охотятся на хищников в Чернобыльской зоне отчуждения
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
В Киеве радикалы подрались с полицией
Депутат Рады пострадал в ходе стычек с киевской полицией
В Белоруссии прошли массовые протесты против «декрета о тунеядстве»
Киевские радикалы подожгли дымовые шашки в поддержку блокады Донбасса
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию
Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции
«Финам» объяснил необычное поведение рубля
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Все материалы
Бизнес
От самовара до телескопа
Что выпускают российские оборонные заводы, помимо оружия
Больная тема
Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение
Новые технологии на службе у бизнеса
«Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации
Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре
Средний класс в России перешел с виски на водку
Чубайс растолковал слова об ужасе в Давосе
В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP
Все материалы
Силовые структуры
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
Архипелаг кулак
Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Рогозин пообещал разорвать оборону США новыми российскими ракетами
Сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки в Москве
Появилось видео с испытаний российской военной техники в Арктике
В Якутии несовершеннолетнюю похитили из-за долга за косметику
Все материалы
Наука и техника
Земля в разрезе (в представлении художника)Обратная задача
Математики решили главную проблему геофизики
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Определен решающий фактор здоровья зубов
SpaceX отправила корабль Dragon к МКС
SpaceX в последний момент отменила запуск корабля с супербактерией
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
Все материалы
Спорт
Разбился о камни
Почему бой Федора Емельяненко не состоялся и что будет дальше
Федор ЕмельяненкоФедор может
Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
Боец MMA нокаутировал танцевавшего перед ним соперника
Моуринью поаплодировал голу в ворота своей команды
Сборная России по бадминтону проиграла Дании в финале ЧЕ среди смешанных команд
Футболист «Оренбурга» пожалел о сделанных татуировках
Глава СБР оценил выступление сборной России на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«Он был мертвым при жизни»
Каким знаменитости запомнили Курта Кобейна, которому сегодня исполнилось бы 50
Любовники у психоаналитика
«Логан», китайский беспредел и развенчание любви на Берлинском фестивале
Бенисио дель ТороБенефис дель Торо
Самому опасному пуэрториканцу Голливуда исполняется 50 лет
Умерла исполнительница главной роли в фильме «Девушка без адреса»
Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне
Олег Тактаров отказался от роли русского карателя на Украине
«Мы очень весело и интересно ссорились»
Иза Высоцкая о Владимире Высоцком
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубь Рейха
Кто и зачем пропагандирует фашизм с помощью мемов
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
В сети перечислили основные преимущества паспортов ДНР и ЛНР
Над главой МИД Украины посмеялись за костюм не по размеру
СМИ распекли Трампа за шутку насчет возраста
Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма
Все материалы
Ценности
Жан-Кристоф Бабен«Маленький смартфон на запястье — не лучшая идея»
Жан-Кристоф Бабен: поклонник классики и цифровой скептик
Nike разрешил женщинам не быть «мармеладными»
В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом
Lancome «вырастил» совершенную розу
Мужчинам предложили аромат для соблазнения
Белое безмолвие
Шведские приключения вместе с Volvo
Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк ЛориНа границе моря и пустыни
Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров
Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России
Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Все материалы
Из жизни
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
DATE IMPORTED:July 26, 2008Cambodian ride on a van leaving Phnom Penh city for their hometown, at a bus station July 26, 2008 for voting day tomorrow. Cambodia is due to hold a general election on July 27. «Тут во всем винят русских»
История уроженки Ростова-на-Дону, переехавшей в Камбоджу
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
Красный телефон Гитлера продали за 243 тысячи долларов
Полиция Дубая взяла с российской модели обязательство не рисковать жизнью
Бегающего по улицам Петербурга оленя засняли на видео
Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети
Все материалы
«Гелик» G65 против мотоцикла Ural
Путешествие американцев на Mercedes-AMG G65 и «Урале» с коляской
7 малоизвестных ландо Mercedes
Машины с кузовом «ландо», которые выглядят лучше, чем Maybach G650 Landaulet
7 неожиданно красивых «китайцев»
Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить
История культовых тюнинг-ателье: Alpina
Гид по истории самого знаменитого тюнера BMW
В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
Магнитогорский Evoque: ответ компании Land Rover
Porsche обвинили в сокрытии данных о разбившихся суперкарах
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы