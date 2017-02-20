Директор Эрмитажа предостерег от быстрой передачи Исаакия церкви

Решение по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви не стоило принимать так быстро, заявил в интервью газете «Известия» директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что формально закон на стороне церкви, торопиться с передачей собора нельзя. «Нужно сесть вместе, спокойно рассмотреть ситуацию, разобраться. Если церкви необходимо, чтобы Исаакиевский собор все могли посещать бесплатно, то ведь это можно решить иным образом», — отметил Пиотровский.

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По его словам, Исаакий — не просто храм, его назначение выходит за религиозные рамки. «Он в одном ряду с Петропавловским собором, гробницей наших императоров, и Казанским собором, памятником войне 1812 года. Да, это храмы, но совершенно особого значения — это историко-культурные памятники, потому они и не были в управлении Синода», — пояснил директор Эрмитажа.

До недавних пор Исаакиевский собор был прекрасным примером компромисса в отношениях религии и музея, считает он.

По словам Пиотровского, он надеялся перевести ситуацию в русло переговоров и разговоров. «Нельзя сейчас разрывать общество еще и по этому поводу», — подчеркнул он.

Власти Санкт-Петербурга 10 января согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда ей было отказано.

