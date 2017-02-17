Источник заявил о непрошедшем согласование у Путина решении передать Исаакий РПЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не согласовал решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил «Интерфаксу» высокопоставленный федеральный чиновник в пятницу, 17 февраля.
«Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства в курсе сложившейся ситуации», — заявил источник агентства.
По его данным, социологические опросы показали, что в целом россияне поддерживают решение о передаче собора, «однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие».
Исследование общественного мнения также показало, что консенсус по вопросу передачи Исаакия может быть достигнут при условии его совместного использования светскими властями и РПЦ, отмечает источник.
Передача собора может занять более двух лет, время для поиска компромиссного решения есть, уверен чиновник. Он добавил, что им может стать государственно-конфессиональное партнерство, которое позволит сохранить юридический статус музея Исаакиевского собора и штат его сотрудников.
В администрации Санкт-Петербурга эту информации комментировать отказались, сообщает интернет-издание «Фонтанка».
10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.