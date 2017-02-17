Источник заявил о непрошедшем согласование у Путина решении передать Исаакий РПЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не согласовал решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил «Интерфаксу» высокопоставленный федеральный чиновник в пятницу, 17 февраля.

«Оно не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства в курсе сложившейся ситуации», — заявил источник агентства.

По его данным, социологические опросы показали, что в целом россияне поддерживают решение о передаче собора, «однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие».

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

Исследование общественного мнения также показало, что консенсус по вопросу передачи Исаакия может быть достигнут при условии его совместного использования светскими властями и РПЦ, отмечает источник.

Передача собора может занять более двух лет, время для поиска компромиссного решения есть, уверен чиновник. Он добавил, что им может стать государственно-конфессиональное партнерство, которое позволит сохранить юридический статус музея Исаакиевского собора и штат его сотрудников.

В администрации Санкт-Петербурга эту информации комментировать отказались, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.