Говорухин призвал вернуть Исаакий в федеральную собственность

Председатель комитета Государственной Думы по культуре Станислав Говорухин считает, что санкт-петербургский Исаакиевский собор должен находиться в федеральной собственности. Об этом он заявил на рабочем совещании по ситуации с передачей музея в пользование Русской православной церкви (РПЦ), сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«На мой взгляд, такие памятники, как Исаакиевский собор, являясь национальной гордостью, должны быть в собственности федерации, а не региона», — заявил Говорухин. По мнению депутата, необходимо обеспечить сохранение самого собора, а также прозрачность процедуры передачи.

«Музей должен работать при церкви, а не богослужения должны вестись при музее», — отметил Говорухин. Он добавил, что сейчас процесс передачи еще не запущен, а формально он займет шесть лет.

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В настоящий момент собор принадлежит городским властям. До 2012 года он находился в федеральной собственности.

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Это вызвало недовольство у части местных жителей, несмотря на обещания сохранить музейные функции здания.

В городе проходят митинги как сторонников, так и противников такого решения. 12 февраля у собора прошел крестный ход с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому, а недовольные передачей встали вокруг собора, надев синие ленточки.