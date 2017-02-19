В крестном ходе у Исаакия приняли участие более восьми тысяч человек

В крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), по данным Санкт-Петербургской епархии, приняли участие более 12 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Полиция насчитала около восьми тысяч верующих.

Второй в феврале крестный ход (первый прошел 12 февраля) приурочен ко Дню православной молодежи. Помимо прихожан, к шествию присоединились участники боевых действий в горячих точках. Они обратились к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию с просьбой совершить панихиду по погибшим товарищам.

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Также участниками шествия стали члены казачьих организаций, прихожане местных храмов, учащиеся духовной академии и представители неформальных движений. На время проведения процессии движение транспорта вокруг собора прекращено. Полиция обеспечивает безопасность крестного хода.

Противники передачи собора РПЦ начали свою акцию по завершении крестного хода.

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда ей было отказано.

