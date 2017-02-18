РПЦ увидела попытки раскачать лодку в протестах против передачи Исаакия церкви

Действия противников передачи Русской православной церкви (РПЦ) здания Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге направлены на «раскачивание лодки». Об этом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» в субботу, 18 февраля. Он также сравнил происходящее с Февральской революцией 1917 года.

«Мы видим сейчас, как иной раз пытаются на самых обыденных и незначительных инцидентах раскачать нашу лодку. Вот эта продолжающаяся полемика вокруг Исаакиевского собора. Ну, казалось бы, о чем здесь говорить? Очередной храм возвращается церкви», — отметил митрополит.

По его словам, «из этого делается такой всемирный скандал», потому что есть «люди, которые хотят раскачать лодку». «Они как шарманку крутят вот эту свою либеральную песню, для того чтобы показать, что у нас все плохо, что у нас происходит клерикализация, что у нас церковь захватывает все позиции», — подчеркнул Иларион.

Кроме того, он отметил, что россияне «не должны никому позволять раскачивать нашу страну изнутри, (...) позволять посягать на наши традиционные христианские религиозные ценности, потому что такое посягательство может обернуться трагедией для всей страны и для всего народа».

17 февраля патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революционных событий 1917 года символом примирения народа.

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда ей было отказано.

Решение вызвало недовольство местных жителей. В городе проходят акции сторонников и противников передачи здания.