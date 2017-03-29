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В РПЦ назвали нонсенсом идею провести референдум о судьбе Исаакия

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Владимир Легойда
Владимир Легойда

Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге является правовым нонсенсом, заявил РИА Новости глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в этом случае, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Он добавил, что в условиях, когда Русская православная церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Горизбирком Петербурга во вторник, 28 марта, утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит городское законодательное собрание.

Согласно проекту, участника референдума спросят, согласен ли он с тем, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

В январе городские власти согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Решение вызвало недовольство части горожан. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, но тогда ей отказали.

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